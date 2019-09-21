Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Раки, сегодня вы забудете, что такое пессимизм. Вы будете излучать позитив и радость, и, почувствовав это, окружающие к вам потянутся. Козырем в межличностном общении станет ваше чувство юмора. Используйте его, чтобы наладить контакты и восстановить отношения с теми, кому уже давно перестали звонить. Может быть, ваши знакомые тоже давно думают о том, чтобы помириться с вами, но не решаются сделать первый шаг?

Близнецы, пришло время планировать отпуск. Карты предрекают важную встречу во время поездки. Вы можете не верить предсказаниям, однако отдых вам в любом случае необходим. Вам нужна разрядка. Купите путевку в Париж и летите в столицу Франции прямо в эти выходные. Не сомневайтесь, вы испытаете столько положительных эмоций, что сможете вернуться в строй в отличном настроении и с массой неординарных идей.

Тельцы, сейчас вы переживаете не лучший период в жизни. Возможны неудачи на работе и конфликты с близкими. Однако не принимайте все ссоры близко к сердцу. Шторм скоро утихнет и все вернется на круги своя. Сейчас для вас главное — контролировать эмоции. Если вы не сможете управлять гневом, любимый человек от вас может отвернуться. Поэтому лучше возьмите себя в руки, выпейте чашку ромашкового чая и посмотрите комедийный фильм.

Овны, у вас есть доска визуализации? Если нет, то пора создать место, где вы будете писать свои желания и прикреплять фотографии из мест, куда мечтаете отправиться. Запомните: если вы можете что-то представить, значит, вы можете это достичь. Сегодня для вас нет ничего невозможного. Вселенная будет благоприятствовать тому, что бы все, что вы задумали, осуществилось.

Весы, дайте волю чувствам! Кажется, вы совсем забыли, что такое секс без обязательств. Постарайтесь выбросить из головы все стереотипы и закрутите, наконец, бурный роман. Раки, сегодня вы будете излучать позитив и радость. Почувствовав положительный настрой, окружающие к вам потянутся. Козырем в межличностном общении станет ваше чувство юмора. Тельцы, попробуйте абстрагироваться от всех неудач. Шторм скоро утихнет.

Лев — гороскоп на 22 сентября

Львы, пробудите своего внутреннего короля. Вы привыкли управлять и доминировать, не так ли? Так хватит прислушиваться к бесполезным советам! Ведите людей за собой, а не идите за ними. Ваш мозг способен генерировать уникальные идеи, однако только в том случае, если вы перестанете лениться. Абстрагируйтесь от всех проблем и окунитесь с головой в работу. Вас ждет замечательное будущее.

Космический совет: начните трудиться.

Дева — гороскоп на 22 сентября

Девы, вам знакома пословица: «В тихом омуте черти водятся?» Кажется, отчасти она описывает ваш характер. Вы стремитесь скрыть от окружающих свои истинные намерения и стараетесь преподнести себя в выгодном свете, хотя ваш душевный мир куда богаче. Позвольте вашему внутреннему демону выйти наружу! Перестаньте притворяться. Вы на самом деле гораздо более талантливы, чем вам кажется. Не бойтесь быть собой.

Космический совет: сбросьте с себя все маски.

Весы — гороскоп на 22 сентября

Весы, дайте волю чувствам! Кажется, вы совсем забыли, что такое секс без обязательств. Постарайтесь выбросить из головы все стереотипы и закрутите, наконец, бурный роман. Необязательно рассматривать каждого партнера, как потенциального мужа. Может быть, все ваши отношения губит чересчур серьезный настрой? Не зацикливайтесь на свадьбе, попробуйте получать от свиданий удовольствие, и только тогда вы сможете встретить настоящую любовь.

Космический совет: закрутите роман.

Скорпион — гороскоп на 22 сентября

Романтические признания в любви, серенады под луной и танцы под звездами — все это бывает не только в фильмах, Скорпионы. Кажется, в вашу жизнь стучится любовь. Главное — не дайте ей уйти. Перестаньте отвергать потенциальный партнеров, лучше присмотритесь к ним. Может быть, вы напрасно лишаете надежды тех, кто уже несколько лет борется за ваше сердце? Попробуйте проанализировать свое окружение и подумать: вдруг к вам кто-то давно неравнодушен?

Космический совет: откройтесь новым чувствам.

Стрелец — гороскоп на 22 сентября

Стрельцы, сегодня у вас на картах: финансовое благополучие. Возможно продвижение по карьерной лестнице или получение премии. Но не спешите радоваться. Вместо того, чтобы потратить все заработанные деньги в первый же день, лучше вложите их в бизнес. Заведите полезные знакомства и узнайте, как правильно распределить средства. Однако не стоит полагаться на интуицию. Сегодня она вас, скорее всего, подведет.

Космический совет: отложите деньги.

Козерог — гороскоп на 22 сентября

Козероги, ваше главное слово сегодня — спонтанность. Никаких планов, заранее построенных маршрутов и договоренностей о встречах. Берите свою вторую половинку за руку, садитесь в первый попавшийся поезд и мчитесь навстречу к неизведанному. Путешествовать никогда не поздно.

Космический совет: забудьте о планах и отправляйтесь навстречу неизведанному.

Водолей — гороскоп на 22 сентября

Водолеи, запомните: мысли материальны. Все, что говорим и то, о чем мы думаем, отражается в нашей жизни. Мы сами строим мир вокруг себя. Если вы научитесь управлять космической энергией, вы сумеете добиться успеха во всех сферах. Не бойтесь перейти границу. Иногда лучше что-то сделать и потом жалеть, чем так и не осуществить задуманное. Попробуйте рискнуть, Водолеи! На кону счастье и любовь! Разве вы не готовы ради этого свернуть горы?

Космический совет: не бойтесь рисковать.

Рыбы — гороскоп на 22 сентября

Рыбы, вы никогда не любили мимолетные романы, но почему бы не попробовать сейчас? Отправляйтесь в клуб на дискотеку и заведите разговор с тем, кто вам понравится. Может быть, первый встречный сумеет вам подарить счастья больше, чем все предыдущие партнеры. Перестаньте копаться в прошлом. Смотрите в будущее. Живите моментом и получайте от жизни удовольствие.

Космический совет: найдите вторую половинку.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.