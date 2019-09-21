«Вот это провокация!»: Королева в «позе ежика» продемонстрировала пышный бюст

Известная российская певица Наташа Королева разместила в своем Instagram-аккаунте довольно пикантное видео. Звезда провела для поклонников своеобразный мастер-класс по йоге. Лежа на берегу Мертвого моря в красном купальнике в горошек, артистка показала базовые физические упражнения: «позу ежика» и «позу кошки».

Подписчики высоко оценили ролик Королевой, однако отнюдь не из-за того, что светская львица продемонстрировала хорошую растяжку. Прежде всего, фанаты обратили внимание на фигуру знаменитости и ее соблазнительные формы, которые отлично подчеркивало бикини.

Хотя певица во время записи и призналась, что думает над тем, чтобы похудеть, пользователи ее идею не поддержали. В комментариях они отметили, что ее тело выглядит очень «вкусно» и «аппетитно», а если сбросить несколько килограммов, фигура может кардинально измениться. В частности, может уменьшиться бюст, предполагают фолловеры.

«Какая у вас грудь!»

«Ягодка!»

«Вот это провокация, Наташа!»

«Ой, Наташа! Йога йогой, а сейчас на „подсолнухи“ то все подряд набегут!»

«Превосходно выглядите, в отличной форме!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева опубликовала «компромат» на российских звезд.