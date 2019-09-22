В понедельник в России стартовали крупные командно-штабные учения «Центр-2019». В маневрах, которые длились пять дней, приняли участие 130 тысяч военных, включая иностранные контингенты. Практические действия войск прошли на восьми полигонах — от Аданака до Юргинского, а также в акватории Каспийского моря.

Итак, легенда учений предполагает вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России. Наши мифические соседи разделяют экстремистские идеи, и хотят установить радикальный ислам на территории сопредельных государств. В итоге эскалация напряженности приводит к войне.

Кстати, помните, 20 лет назад что-то подобное в этом регионе уже происходило, причем в реальной жизни. На учениях было задействовано современное оборудование — более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.

Здесь и облегченные версии систем залпового огня «Град», и модернизированные противотанковые ракетные комплексы «Фагот», новейшие полевые пункты управления, и станции космической связи. А также С-400 и С-300, «Панцири» и знаменитые «Искандеры». Нельзя не упомянуть современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А. В небе работали истребители — МиГ-31, Су-27, Су-35С, бомбардировщики СУ-34, вертолеты Ми-8 и Ка-52.

По мнению военных, новая техника прошла все испытания на «отлично». Самой важной и зрелищной частью учений стали взаимодействия войск на полигоне Донгуз под Оренбургом. За ними лично наблюдал президент России Владимир Путин. На месте событий побывал Денис Кулага.

Шквал залпов из сотен орудий. Главные роли в театре военных действий под Оренбургом играют ракетные войска и авиация. Ковровая бомбардировка позиций условного противника на огромной площади — более двух с половиной тысяч квадратных километров. Огневую мощь на учениях «Центр-2019» демонстрирует самая современная техника — новейшие расчеты ЗРК и стратегические бомбардировщики.

Согласно легенде, российские военные загнали в ловушку крупную группировку террористов. Яростная атака на позиции противника длится около часа и в результате враг полностью разгромлен.

Этими показательными выступлениями завершаются недельные учения для армий семи государств: Китая, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Киргизии. Президент последней — Сооронбай Жээнбеков — на финальную часть учений прибыл одновременно с Владимиром Путиным. После короткого приветствия — осмотр выставки новейших образцов вооружения. Познакомиться с машинами российского производства пригласили и военных НАТО.

Все возможности техники демонстрировали на нескольких полигонах в течение недели. Бои с условным противником и ралли по пересеченной местности устраивали тяжелые танки и даже артиллерийские установки. Первый этап учений состоялся в Таджикистане: по сценарию, через границу прорвалась банда боевиков. Первыми удар принял республиканский спецназ. Поддержку союзникам оказали бойцы российской военной базы.

Условного противника громили на земле, в воздухе и даже в акватории Каспийского моря. Вот пятнадцать кораблей, которые несли службу в Сирии, вышли на перехват террористов. А это уже прибрежный полигон под Астраханью — ставшие уже знаменитыми комплексы С-400 и С-300. Модернизированные ракеты с автоматической системой наведения способны поразить цель на расстоянии в сотни километров.

Кстати, многое из того, что продемонстрировали российские военные было отработано во время сирийской операции. Например, ликвидация боевых дронов противника и разведка при помощи группы беспилотников. Один самых ярких моментов учений — десантирование целого полка ВДВ. На землю спускаются 200 человек и столько же бронированных машин: такого в истории учений еще не было.

Учения стали едва ли не самыми масштабными в истории. Совместные маневры на полигонах России и стран союзниц отработали 128 тысяч военнослужащих и 20 тысяч боевых машин. На встрече с президентом Киргизии Владимир Путин отметил важность такого события.

«Военно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество идет своим чередом. Продолжается. Это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе и связанных с борьбой с терроризмом», — сказал президент России.

Но война войной, а обед по расписанию. После завершения учений участникам предлагают хлеб, который успели испечь как раз за время боя. Первый ломоть — главнокомандующему страны-хозяйки.

Наблюдателей из НАТО выпечкой не угостили, но пищу для размышлений они получили точно. Высокий уровень учений отметили и российские, и зарубежные военачальники.