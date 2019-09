Пэрис Хилтон потеряла близкого родственника — своего дедушку. Баррон являлся владельцем гостиничного бизнеса Hilton. Он умер в возрасте 91 года.

Внучка миллиардера рассказала своим подписчикам в Twitter, какими качества обладал ее дедушка. По словам светской львицы, он прожил интересную и насыщенную жизнь.

«Он был легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым, и жил жизнью, полной достижений и приключений», - написали Перис в соцсети.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr