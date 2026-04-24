Умер чеченский писатель и драматург Муса Ахмадов

Анастасия Антоненко
Фото: Telegram/Ельсаев Аламахад Абдул-Хамидович/VZGLYADEA

Чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель Союза писателей Чечни Аламахад Ельсаев.

«Его жизненный путь был посвящен служению родному языку, народу и сохранению духовных ценностей», — отметил он.

Писатель внес большой вклад в современную чеченскую литературу. Многие его романы, рассказы, пьесы и стихотворения посвящены нравственности, этике, духовным ценностям, а также темам исторической памяти. Пьесы по его текстам ставились как в театрах Чеченской Республики, так и за ее пределами.

Среди его ключевых произведений: роман «Деревья в сумерках», повесть «Дикая груша у светлой реки», опубликованная в журнале «Дружба Народов», пьесы «Волчий хвост», «Похождения блохи» и «После землетрясения», а также стихотворение для детей «Сто тысяч добрых дел».

Помимо литературной деятельности, Ахмадов внес вклад в образовательную сферу. Он подготовил учебные пособия и программы по родному языку, этике и национальным традициям. Например, он издал учебное пособие для 4 класса по чеченским традициям «Ты пришел в этот мир».

