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  4. Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен

Умер один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен

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Основатель империи постельного белья скончался в возрасте 71 года.

Фото : bt.dk /Niels Ahlmann Olesen

Основатель сети магазинов розничной торговли Jysk и один из самых богатых людей Дании, миллиардер Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Bloomberg.

По информации транснациональной корпорации, миллиардер умер у себя дома в Силькеборге, на западе Дании. Двумя месяцами ранее Ларсен покинул пост председателя Jysk, после того как узнал о своей болезни. Врачи диагностировали у бизнесмена рак.

Ларс Ларсен был не только самым богатым человеком Дании — на момент смерти состояние предпринимателя оценивалось в более чем три миллиарда долларов, но и был узнаваемой публичной персоной. Бизнесмен на протяжении десятилетий снимался в телевизионных рекламных роликах Jysk.

Путь от ученика в розничном магазине до владельца собственной компании Ларсен прошел за 13 лет. Он стал владельцем розничной сети, которая занималась торговлей недорогими товарами для дома: от постельного белья до садовой мебели. В настоящее время Jysk включает в себя более 2700 магазинов, в более чем 52 странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти создателя кролика Роджера Ричарда Уильямса.

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