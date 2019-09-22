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  4. Видео: руферы Петербурга устроили фаер-шоу на крышах домов Невского проспекта

Видео: руферы Петербурга устроили фаер-шоу на крышах домов Невского проспекта

, 3:17 Видео 25

Молодые люди провели акцию, забравшись на крыши двух зданий в центре города.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, ВКонтакте @roofsmi

Петербургские руферы устроили необычное шоу прямо на Невском проспекте. Видеозапись флешмоба, сделанная очевидцами происходящего, появилась в социальных сетях.

Любители покорять городские крыши забрались на два здания, расположенные друг напротив друга на главной улице Санкт-Петербурга. С собой молодые люди взяли фаеры — специальные огненные шашки. Участники акции подожгли принесенный реквизит, а когда он прогорел до конца, исчезли.

Какой смысл в происходящее вкладывали авторы этой акции, остается неизвестным. Как сообщает сайт KP.RU, пользователи социальных сетей высказали свое предположение — по их мнению, активисты таким образом призывают к половому воздержанию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге придумали способ борьбы с руферами-экскурсоводами.

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