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Дедушка-блогер из Дагестана со слезами на глазах рассказал, как устроил ДТП

, 8:09 Видео 19

Пожилой мужчина дрожащим голосом поведал подписчикам о происшествии.

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Фото, видео: Instagram @hidirdek

Дедушка-блогер из Дагестана стал виновником серьезного ДТП. Об этом пожилой мужчина по имени Хидербек рассказал своим подписчикам на странице в Instagram.

Пожилой блогер поделился с фолловерами видео, на котором он едет в машине. Мужчина с дрожью в голосе рассказывает о произошедшем, и то и дело вытирает слезы.

«Еду домой. Я сделал аварию. По моей вине перевернулся КАМАЗ», — сообщил он.

Как объяснил Хидербек, ему самому пришлось уворачиваться от машины, которая неожиданно вылетела на встречную полосу и поехала на него. В результате происшествия пострадал не только КАМАЗ, но и груз, который он вез. По словам блогера, грузовик перевозил плитку, сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей, не считая повреждений транспортного средства.

Мужчина попросил помощи у своих подписчиков и даже опубликовал реквизиты карты. У самого Хидербека доход очень скромный — только пенсия по инвалидности. В следующем видео он снова не смог сдержать слез — но на этот раз от благодарности к пользователям, которые перевели ему деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что голландских блогеров осудили за попытку проникнуть на «Зону 51».

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