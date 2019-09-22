Дедушка-блогер из Дагестана со слезами на глазах рассказал, как устроил ДТП

Дедушка-блогер из Дагестана стал виновником серьезного ДТП. Об этом пожилой мужчина по имени Хидербек рассказал своим подписчикам на странице в Instagram.

Пожилой блогер поделился с фолловерами видео, на котором он едет в машине. Мужчина с дрожью в голосе рассказывает о произошедшем, и то и дело вытирает слезы.

«Еду домой. Я сделал аварию. По моей вине перевернулся КАМАЗ», — сообщил он.

Как объяснил Хидербек, ему самому пришлось уворачиваться от машины, которая неожиданно вылетела на встречную полосу и поехала на него. В результате происшествия пострадал не только КАМАЗ, но и груз, который он вез. По словам блогера, грузовик перевозил плитку, сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей, не считая повреждений транспортного средства.

Мужчина попросил помощи у своих подписчиков и даже опубликовал реквизиты карты. У самого Хидербека доход очень скромный — только пенсия по инвалидности. В следующем видео он снова не смог сдержать слез — но на этот раз от благодарности к пользователям, которые перевели ему деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что голландских блогеров осудили за попытку проникнуть на «Зону 51».