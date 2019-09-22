«Как королева!» Маша Распутина показала стройные ножки в мини-платье

Маша Распутина, кажется, вывела рецепт эликсира «вечной молодости» и теперь хвастается результатами его действия перед подписчиками в Instagram. 55-летняя певица опубликовала в соцсеть видео, на котором зажигательно танцует под собственный трек. На кадрах на исполнительнице надето коротенькое зеленое платье с пышным подолом и вставками из черного кружева.

«Ты не мой мужчина!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Маши Распутиной пришли в восторг от видео с танцем — певица, по их мнению, выглядит свежей и подтянутой. Стройные ножки, идеальная фигура, потрясающие длинные волосы — сложно поверить, что эта юная девушка начала сольную карьеру еще в 80-х. Фанаты исполнительницы не поскупились на восхищенные комментарии по поводу внешности знаменитости.

«Обворожительная!»

«Прекрасна, как королева!»

«Чудесная!»

«Великолепная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Распутина удивила фанатов слишком «юным» лицом.