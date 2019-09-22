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Сталлоне рассказал, кто из актеров пробовался на роль Рэмбо

, 13:59 52

Культового героя могли сыграть Аль Пачино, Роберт Де Ниро и другие голливудские звезды.

Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

Сильвестр Сталлоне, в связи с премьерой пятой части культового фильма про Рэмбо «Последняя кровь», рассказал о том, кто еще пробовался на роль ветерана вьетнамской войны.

Голливудский актер поведал, что помимо него сыграть персонажа боевика «Рэмбо: Первая кровь» жаждали такие именитые звезды, как: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Райан О’Нил, Пол Ньюман и Джеймс Гарнер. Однако создатели киношедевра остановили свой выбор на Сильвестре Сталлоне, пишет The Hollywood Reporter.

«Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы отождествить себя», — поделился Сталлоне.

Фильм «Рэмбо: Первая кровь» вышел в прокат в 1982 году. Несмотря на многочисленные обвинения критиков в излишней жестокости, в кинокартине погибает всего один человек — помощник полицейского, выпавший из вертолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Сильвестра Сталлоне сразила Канны своей красотой.

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