Легенда Голливуда, Рокки и Рэмбо в одном лице, Сильвестр Сталлоне сразил публику на Каннском кинофестивале. Он привез на знаменитый показ фильм «Рэмбо: Последняя кровь», но публику привлекло другое — всех восхитила его красавица-дочь. Сталлоне появился на красной дорожке фестиваля вместе с женой Дженнифер и дочерью Софией — обе дамы были в роскошных облегающих платьях.

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22-летняя София сразила публику наповал — в комментариях Instagram не было предела восхищению.

«Какая красота! Вы выглядите просто потрясающе!»

«Милая дочка, мистер Сталлоне»

«Она сногсшибательна», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал: бывшая жена Сталлоне рассказала, каково это — снова стать мамой в 54 года.