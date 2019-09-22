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  4. «Горяча!» Юлия Такшина поделилась интригующими фото в купальнике

«Горяча!» Юлия Такшина поделилась интригующими фото в купальнике

, 15:30 Фото 168

Актриса опубликовала в Instagram романтичные снимки, сделанные на закате в Приморском крае.

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Фото, видео: Instagram @uliatakshina

Актриса Юлия Такшина опубликовала в Instagram серию фото с отдыха в Приморском крае. Артистка позирует на причале у моря в черном сплошном купальнике с открытой спиной. Красочными снимками звезда решила напомнить подписчикам о том, какой прекрасный мир нас окружает, и сколько красоты таит в себе природа.

«Когда я созерцаю чудеса заката или грацию моря, моя душа преклоняется в благоговении пред Творцом», — процитировала знаменитость индийского философа Махатма Ганди.

Instagram @uliatakshina

Поклонники Юлии Такшиной отметили — пейзаж на фотографиях актрисы действительно потрясает воображение. Однако большинство фанатов артистки особое внимание уделили внешности любимицы. Стройная фигура звезды спровоцировала в комментариях к публикации бурный поток хвалебных комментариев.

«Закат закатом, но русалочка прекрасна — это факт»;

«Богиня! Я ваш раб!»

«Очень хотел бы быть вашим холопом… Восхищаюсь вами!»

«Горяча!» — написали фолловеры.

39-летняя Юлия Такшина приобрела популярность и любовь зрителей после съемок в таких культовых отечественных сериалах, как: «Не родись красивой» и «Кухня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Такшина снимком из отпуска призвала солнце в Москву.

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