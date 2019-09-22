Шойгу ответил на заявления Кудрина об избыточных расходах на оборону

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал необоснованными высказывания председателя Счетной палаты Алексея Кудрина слишком большом оборонном бюджете России. По его словам, говорить об избыточности расходов на оборону — все равно что следовать давно прошедшей моде и «носить кримпленовый пиджак».

«Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Свои слова министр обороны подкрепил цитатой из монолога писателя-сатирика Михаила Жванецкого «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!», пишет ФАН.

«Дословно я его не вспомню, — рассказал министр. — Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», — сказал Шойгу.

По его мнению, «стенания» о раздутом военном бюджете строятся на такой же логике. И экономистам следует бояться не больших расходов, а низких доходов.

Свое мнение российский министр обороны высказал в интервью mk.ru. Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Шойгу также назвал в нем веру американских властей в собственное силовое превосходство главной угрозой и для России, и для других стран.