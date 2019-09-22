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Сергей Шойгу назвал главную угрозу для России — видео

, 11:59 Видео 214

Министр обороны РФ считает, что вера Соединенных Штатов в собственное силовое превосходство может подтолкнуть власти на принятие не самых разумных мер.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, Савицкий Вадим, Friso Gentsch, Гердо Владимир, Сорокин Донат, Карпухин Сергей

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» назвал главную угрозу для России и других государств. Генерал армии считает, что вера американских властей в собственное силовое превосходство может их подтолкнуть к реализации не самых разумных идей.

«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России», — сказал Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства страны добавил, что при нынешнем уровне информатизации и автоматизации сохраняется большая вероятность допущения ошибок в управлении системами вооружений. Сергей Шойгу отметил, что именно по этой причине в последнее время как никогда актуальна проблема обеспечения информационной безопасности.

Генерал армии выразил надежду, что речь об участии России в полномасштабной войне в настоящее время не стоит. Сергей Шойгу считает, что все риски и последствия подобного конфликта очевидны каждому.

Говоря о третьей мировой войне, министр обороны РФ привел одно из множества различных высказываний, которое на его взгляд самое точное и адекватное.

«Я не знаю, какой именно будет третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней», — заключил Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу допустил отмену призыва в России.

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