Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» назвал главную угрозу для России и других государств. Генерал армии считает, что вера американских властей в собственное силовое превосходство может их подтолкнуть к реализации не самых разумных идей.
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Глава оборонного ведомства страны добавил, что при нынешнем уровне информатизации и автоматизации сохраняется большая вероятность допущения ошибок в управлении системами вооружений. Сергей Шойгу отметил, что именно по этой причине в последнее время как никогда актуальна проблема обеспечения информационной безопасности.
Генерал армии выразил надежду, что речь об участии России в полномасштабной войне в настоящее время не стоит. Сергей Шойгу считает, что все риски и последствия подобного конфликта очевидны каждому.
Говоря о третьей мировой войне, министр обороны РФ привел одно из множества различных высказываний, которое на его взгляд самое точное и адекватное.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу допустил отмену призыва в России.