Минфин заявил о масштабном сокращении госслужащих с 2020 года

В Минфине заявили о необходимости с 2020 года проведения реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению штата госслужащих и повышению зарплат тем, кто останется.

Данные меры необходимы, как пояснили в ведомстве, чтобы сэкономить не менее 100 миллиардов в год, которые потребуется изыскать из бюджета. Такой объем средств необходимо дополнительно изыскать из бюджета, чтобы поддерживать зарплаты на конкурентном уровне.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — заявила в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Она добавила, что сокращение будет происходить в два этапа. Первый — автоматический. Численность центральных аппаратов федеральных органов госвласти в 2020 году будет сокращена на 10%, территориальных — на 5%. В 2021 году показатель в регионах должен достигнуть 15%.

Второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата. В частности, территориальные органы министерств и ведомств укрупнят и преобразуют в филиалы без статуса юрлица и подразделений. Сообщается, что эти методы также приведут к сокращению численности госслужащих.