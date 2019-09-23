«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием

Популярная российская певица Нюша выложила в Instagram шуточный пост по поводу диеты, которую она якобы соблюдает после родов. На видео артистка ест пиццу, пока стилисты приводят ее в порядок.

«Поймали таки с запрещенкой», — подписала ролик Нюша.

Однако не все подписчики оценили юмор певицы. Фанаты оставили десятки комментариев, в которых высказали свое отношение к увиденному.

«Ну вы, конечно, разочаровали», — съязвил в комментариях один из поклонников.

«Хм, а как насчет того, что на пиццу попадает лак для волос?» — озадачился подписчик.

«Да ладно, иногда можно», — прокомментировал юзер.

«Эх, тоже теперь пиццу хочу», — признался поклонник.

Певица родила дочь в ноябре 2018 года. Из декретного отпуска она вышла весьма быстро, дав первый концерт в Майами уже 31 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша поразила подписчиков в Instagram точеной фигурой.