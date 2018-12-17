Нюша срочно прервет декретный отпуск

Певица Нюша даст свой первый концерт после родов уже в самое ближайшее время. Об этом она сообщила в Instagram. По словам артистки, сейчас она находится в Майами и 31 декабря планирует выступить в местном ресторане.
Фанаты певицы похвалили ее за работоспособность и отметили, что рождение ребенка пошло Нюше на пользу — она стала еще краше.
— Какая красавица! Жаль, не смогу посетить твой концерт в Майами, но буду очень ждать в России, — написала в комментариях одна из поклонниц.
Ранее Пятый канал сообщал, что Нюша объявила об уходе в декрет этим летом, однако сразу же предупредила фанатов, что не планирует надолго расставаться со сценой. В ноябре певица родила дочь. Ее имя новоиспеченная мама до сих пор не раскрывает, но недавно порадовала поклонников фотографией малышки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram