Нюша срочно прервет декретный отпуск

Певица Нюша даст свой первый концерт после родов уже в самое ближайшее время. Об этом она сообщила в Instagram. По словам артистки, сейчас она находится в Майами и 31 декабря планирует выступить в местном ресторане.

— Вы часто спрашиваете, когда я вернусь на сцену. Так вот, я сейчас нахожусь в Майами, и 31 декабря здесь состоится мое первое выступление после декрета. Так что я вас жду! — обратилась к поклонникам Нюша.

Фанаты певицы похвалили ее за работоспособность и отметили, что рождение ребенка пошло Нюше на пользу — она стала еще краше.

— Какая красавица! Жаль, не смогу посетить твой концерт в Майами, но буду очень ждать в России, — написала в комментариях одна из поклонниц.

Ранее Пятый канал сообщал, что Нюша объявила об уходе в декрет этим летом, однако сразу же предупредила фанатов, что не планирует надолго расставаться со сценой. В ноябре певица родила дочь. Ее имя новоиспеченная мама до сих пор не раскрывает, но недавно порадовала поклонников фотографией малышки.