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  4. Вступительные экзамены в Севастопольскую Академию хореографии проходят в Крыму

Вступительные экзамены в Севастопольскую Академию хореографии проходят в Крыму

, 14:05 Эфирная новость 23

Желающих замахнуться на большую сцену оказалось так много, что пришлось объявить дополнительный смотр.

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Фото, видео: РИА Новости / Эдуард Эттингер, 5-tv.ru

В Севастополе ажиотаж — только открытая Академия балета объявила дополнительный набор. Важно, что обучение будет бесплатным — за часть студентов платит государство, еще одну группу берет на обеспечение — благотворительный фонд, которым руководит ректор этой же Академии, известный танцовщик Сергей Полунин. Академия становится центром притяжения не только для Крыма, но и для Кубани. О волнении юных экзаменующихся балерин расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ролдугин и Мастранджело выступили на сцене центра «Сириус» в Сочи.

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Вступительные экзамены в Севастопольскую Академию хореографии проходят в Крыму

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