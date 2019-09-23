Вступительные экзамены в Севастопольскую Академию хореографии проходят в Крыму

В Севастополе ажиотаж — только открытая Академия балета объявила дополнительный набор. Важно, что обучение будет бесплатным — за часть студентов платит государство, еще одну группу берет на обеспечение — благотворительный фонд, которым руководит ректор этой же Академии, известный танцовщик Сергей Полунин. Академия становится центром притяжения не только для Крыма, но и для Кубани. О волнении юных экзаменующихся балерин расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ролдугин и Мастранджело выступили на сцене центра «Сириус» в Сочи.