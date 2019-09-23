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Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»

, 12:53 Видео 23

Фильм Netflix о Джесси Пинкмане в исполнении Аарона Пола увидит свет 11 октября.

Фото, видео: Netflix

Американский канал Netflix выложил новый тизер полнометражного фильма о герое сериала «Во все тяжкие» Джесси Пинкмане в исполнении Аарона Пола под названием El Camino: A Breaking Bad Movie («Путь: Во все тяжкие. Фильм»). Впервые ролик показали на церемонии вручения премии «Эмми».

В оригинальном сериале актер исполняет роль подельника главного героя — пятидесятилетнего школьного учителя Уолтера Уайта. Талантливый химик узнает, что болен раком и превращается в наркодиллера, продающего запрещенный наркотик — метамфетамин — собственного производства. Ему помогает бывший ученик Джесси. Персонаж молодого преступника так полюбился критикам и зрителям, что получил собственную жизнь на экране.

Фильм же расскажет о Пинкмане и его попытках переосмыслить свою жизнь после побега из неволи, где он изготавливал наркотики для неонацистов. Как сообщается, помимо него в картине появятся около десяти персонажей из сериала. Режиссером ленты также выступил создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган.

El Camino: A Breaking Bad Movie выйдет на онлайн-платформе Netflix 11 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что сериал на основе трилогии «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии.

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