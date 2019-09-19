Сериал на основе трилогии «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии

Компания Amazon 18 сентября объявила о том, что съемки сериала на основе трилогии «Властелин колец» будут проходить в Новой Зеландии, сообщает AP. Согласно сюжету, орки, эльфы и хоббиты вернутся в родную страну. Известно, что уже дан старт предварительному производству. Съемочный процесс должен начаться в ближайшие месяцы в городе Окленд.

«Когда мы искали локацию, в которой могли бы воплотить в жизнь первозданную красоту Второй Эпохи Средиземья, мы знали, что нам требуется место с величественной, первозданной природой», — сказали шоураннеры и исполнительные продюсеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей.

В Amazon пока не раскрывают всех масштабных планов относительно затрат на производство и количества сезонов будущего сериала, а также его премьеры. По данным агентства, стоимость проекта может превысить один миллиард долларов.

Известно лишь, что действие сериала будет предшествовать событиям первой части трилогии — романа «Братство кольца».

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