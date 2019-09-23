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Фонтан кипятка возле «Колледжа Петербургской моды» попал на видео

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Столб горячей воды, поднимающийся в небо на несколько метров, сняли очевидцы, возле дома на Софийской, 19.

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Фото, видео: ВКонтакте @pitereshaet, РИА Новости / Максим Блинов

Столб кипятка поднялся в небо недалеко от «Колледжа Петербургской моды» на улице Софийской, 19. ЧП произошло днем в понедельник, 23 сентября. По словам очевидцев, высота струи горячей воды превышала десять метров. О пострадавших информация не поступала. Произошедшее связывают с началом отопительного сезона в Северной столице. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в первые же дни отопительного сезона с разных регионов страны стали поступать десятки сообщений о коммунальных авариях.

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