Фонтан кипятка возле «Колледжа Петербургской моды» попал на видео

Столб кипятка поднялся в небо недалеко от «Колледжа Петербургской моды» на улице Софийской, 19. ЧП произошло днем в понедельник, 23 сентября. По словам очевидцев, высота струи горячей воды превышала десять метров. О пострадавших информация не поступала. Произошедшее связывают с началом отопительного сезона в Северной столице. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в первые же дни отопительного сезона с разных регионов страны стали поступать десятки сообщений о коммунальных авариях.