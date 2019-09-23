Специалисты клиник «СОГАЗ Медицина» вылечили пациента, который 30 лет не мог нормально дышать

Между Петербургом и Геленджиком провели уникальную онлайн-конференцию для российских и зарубежных отоларингологов. Специалисты клиник «СОГАЗ Медицина» показали передовые методы лечения сложнейшего заболевания — апное. Врачи помогли 65-ти летнему пациенту, который более 30 лет не мог нормально дышать. Как современная медицина продлевает жизнь, увидел корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Поляков.

Евгений Сметнев не чувствует запахов уже лет 20. Столько же не может нормально дышать носом из-за хронического насморка. Заложенность провоцирует головные боли и храп во время сна. Проблемы с дыханием даже привели к разводу.

«Это тоже повлияло на наш развод, мы разошлись в 2013 году, когда она видит каждый день и сопли, ночью встаю отхаркиваюсь, понятно, кому это приятно? Она еще на десять лет моложе меня», — рассказал пациент Евгений Сметнев.

В 65 лет Евгений Васильевич решил начать новую жизнь. Пришел на консультацию к отоларингологу, но даже не подозревал, насколько серьезны его проблемы.

«Нами была выявлена еще такая достаточно серьезная патология, как синдром абстрактного апноэ сна у этого пациента она средней степени тяжести. Это состояние достаточно непростое в плане лечения и в плане диагностики», — сообщил ведущий врач-отоларинголог Международного центра «СОГАЗ Медицина» Алексей Аксенов.

Чтобы провести эту операцию, Алексей Аксенов прилетел в Геленджик из Санкт-Петербурга. Случай оказался сложным. За процессом в клинике СОГАЗ дистанционно следили более ста врачей.

В Геленджике проводят живую операцию в режиме телеконференции. Современный и эффективный метод подготовки молодых специалистов по всей стране. Сейчас за действиями врачей наблюдают в Санкт-Петербурге.

Из Северной столицы за работой коллег внимательно следил главный консультант Университетской клиники Гейдельберга Фрэнк Воллнер. С апноэ сна борются врачи во всем мире, и делятся друг с другом успешной практикой. От этого зависит не только здоровье пациента, но и окружающих его людей.

«Большинство случаев засыпания водителей за рулем связаны как раз с синдромом апноэ сна. Естественно это и усталость пациента, не отдыхает, могут быть и другие причины, но все в большей степени имеется тенденция связывать страшные ДТП именно с этим», — рассказал исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского НИИ Уха, горла, носа и речи Сергей Карпищенко.

Апноэ возникает, когда в верхних дыхательных путях появляется серьезное препятствие для прохождения воздуха, и характеризуется остановками дыхания более чем на десять секунд. Из-за этого человек во время сна недополучает кислород, без которого страдает головной мозг и другие органы. Как следствие — постоянная дневная сонливость и невнимательность, которые приводят к авариям и травмам на производстве.

Но главная опасность синдрома обструктивного апноэ сна — это внезапная остановка дыхания и смерть. Храп — один из признаков болезни. Сейчас от храпа страдает 30% взрослого населения и до 10% детей. Причем у маленьких пациентов затрудненное дыхание может привести к необратимой задержке развития.

«Это отражается на всем организме: и сердечно-сосудистая система и эндокринная система и центрально-нервная система страдают, в первую очередь нервные клетки — они не сильно устойчивы к гипоксии», — отметил заведующий лор-отделением с хирургической группой заболеваний головы и шеи Национального центра здоровья детей, профессор первого МГМУ имени Сеченова Юрий Русецкий.

Для Евгения Сметнева страшные последствия теперь позади. Врачи удалили полипы и исправили искривление носовой перегородки. Все делали эндоскопическим методом — с минимальными разрезами.

«Обнадеживает, что мы можем все это делать в объеме обязательного медицинского страхования, то есть в тех объемах, которые нам выделяет Краснодарский край для жителей нашего региона, ну да в общем-то, для всей России», — рассказал главный врач ММЦ «СОГАЗ» Геленджик Вадим Литвиненко.

Основная задача конференции — внедрить передовое лечение по всей стране. Вовремя определить, что у человека синдром апноэ сна — значит продлить ему жизнь, сократив вероятность инфаркта и избежать других последствий. Следующей осенью Евгений Васильевич исполнит свою давнюю мечту — пойдет в лес, чтобы снова почувствовать запах грибов, которые он давно не собирал из-за отсутствия обоняния. Да и вообще, со здоровым носом можно и жениться во второй раз.