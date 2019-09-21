Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь

Американская актриса Дженнифер Лопес вместе с другими мировыми звездами приняла участие в модном показе в Милане. Видео с одного из главных событий фэшн-индустрии голливудская знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Как можно заметить на кадрах, в столице моды Джей Ло продемонстрировала гостям мероприятия крайне откровенный наряд. Под бурные аплодисменты публики звезда прошлась в платье со знаменитым принтом «джунгли» с крайне глубоким декольте. Соблазнительное одеяние едва прикрывало грудь теледивы и полностью обнажило ее ноги и спину.

Фанаты пришли в восторг. Многие отметили, что 50-летняя актриса на показе затмила собой многих молодых моделей — ее «аппетитные» формы восхитили всех гостей модного рандеву.

«Что за красотка!»

«100 из 100!»

«Вы богиня!» — отметили фолловеры в комментариях.

Ранее 5-сообщал, что элегантная Дженнифер Лопес в образе бизнесвумен восхитила юзеров.