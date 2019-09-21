  1. Пятый канал
  4. Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь

Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь

, 18:32 Видео 42

Голливудская звезда опубликовала видео с модного показа, на котором продемонстрировала крайне откровенный наряд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес вместе с другими мировыми звездами приняла участие в модном показе в Милане. Видео с одного из главных событий фэшн-индустрии голливудская знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Как можно заметить на кадрах, в столице моды Джей Ло продемонстрировала гостям мероприятия крайне откровенный наряд. Под бурные аплодисменты публики звезда прошлась в платье со знаменитым принтом «джунгли» с крайне глубоким декольте. Соблазнительное одеяние едва прикрывало грудь теледивы и полностью обнажило ее ноги и спину.

Фанаты пришли в восторг. Многие отметили, что 50-летняя актриса на показе затмила собой многих молодых моделей — ее «аппетитные» формы восхитили всех гостей модного рандеву.

«Что за красотка!»

«100 из 100!»

«Вы богиня!» — отметили фолловеры в комментариях.

Ранее 5-сообщал, что элегантная Дженнифер Лопес в образе бизнесвумен восхитила юзеров.

Читайте также

+7° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Последние новости

18:32
Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь
18:15
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
17:52
«Сумасшедшая бестия!»: Солистка «ВИА Гры» в сексуальном белье раззадорила фанатов
17:29
В Невском районе Петербурга затопило улицу — видео
17:18
В Москве угнали машину тренера ФК «Торпедо» Савичева
17:01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Сейчас читают

Подписчики Собчак не обнаружили обручального кольца на ее безымянном пальце
«В трусах не замерзла?»: Водонаева устроила эротичную фотосессию в парке
Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев