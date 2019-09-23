Самыми глупыми людьми можно назвать тех, кто родился под знаками зодиака Скорпиона, Стрельца, Весов, Овна и Водолея. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил астролог Павсекакий Богданов. По его словам, представители именно этих знаков зодиака часто совершают смешные для многих поступки и необоснованно рискуют.

«Например, мужчин-скорпионов, которые необоснованно рискуют и совершают смешные поступки, больше всего. Однако также среди них есть и отличные, грамотные люди», — отметил Богданов.

Также эксперт добавил, что если говорить о женщинах, то самым глупым представителем знака зодиака считается женщина-овен, поскольку она своенравна и уперта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о худших женах по знаку зодиака. Тогда в топ вошли женщины, родившиеся под знаками Близнецов, Льва, Скорпиона, Стрельца и Рыб.