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  4. ТОП-5 самых глупых знаков зодиака — мнение астролога

ТОП-5 самых глупых знаков зодиака — мнение астролога

, 17:39 Эксклюзивное интервью 47

Эксперт рассказал, представители каких знаков зодиаков способны на не самые адекватные поступки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/aisen

Самыми глупыми людьми можно назвать тех, кто родился под знаками зодиака Скорпиона, Стрельца, Весов, Овна и Водолея. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил астролог Павсекакий Богданов. По его словам, представители именно этих знаков зодиака часто совершают смешные для многих поступки и необоснованно рискуют.

«Например, мужчин-скорпионов, которые необоснованно рискуют и совершают смешные поступки, больше всего. Однако также среди них есть и отличные, грамотные люди», отметил Богданов.

Также эксперт добавил, что если говорить о женщинах, то самым глупым представителем знака зодиака считается женщина-овен, поскольку она своенравна и уперта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о худших женах по знаку зодиака. Тогда в топ вошли женщины, родившиеся под знаками Близнецов, Льва, Скорпиона, Стрельца и Рыб.

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