Видео: пьяный авиадебошир потребовал пересадить приятеля в бизнес-класс

В понедельник, 23 сентября, один из пассажиров во время перелета на рейсе «Аэрофлота» из Самары в Москву начал вести себя неадекватно. По прилету в столицу мужчина был передан сотрудникам полиции.

5-tv.ru

Во время взлета пассажир попытался заставить бортпроводников самолета пересадить его приятеля из эконом-класса в бизнес. При этом дебошир, по мнению очевидцев, явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина встал со своего места и отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой на отказ экипажа воздушного судна в его просьбе.

«На отказ в просьбе он отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой. Законное требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался. Пассажиру было вручено письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией. По прибытии в аэропорт Шереметьево, пассажир был передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении пассажира к административной ответственности», — прокомментировали инцидент в пресс-службе авиакомпании.

По данным источника в полиции речь идет о пассажире по фамилии Шишакин А. Отмечается, что бортпроводники продемонстрировали профессионализм, справившись с деструктивным поведением пассажира на борту.

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