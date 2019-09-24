  1. Пятый канал
  4. Видео: пьяный авиадебошир потребовал пересадить приятеля в бизнес-класс

Видео: пьяный авиадебошир потребовал пересадить приятеля в бизнес-класс

, 0:42 Видео 63

Неадекватного пассажира рейса «Аэрофлота» из Самары в Москву передали полиции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В понедельник, 23 сентября, один из пассажиров во время перелета на рейсе «Аэрофлота» из Самары в Москву начал вести себя неадекватно. По прилету в столицу мужчина был передан сотрудникам полиции.

5-tv.ru

Во время взлета пассажир попытался заставить бортпроводников самолета пересадить его приятеля из эконом-класса в бизнес. При этом дебошир, по мнению очевидцев, явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина встал со своего места и отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой на отказ экипажа воздушного судна в его просьбе.

«На отказ в просьбе он отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой. Законное требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался. Пассажиру было вручено письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией. По прибытии в аэропорт Шереметьево, пассажир был передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о привлечении пассажира к административной ответственности», — прокомментировали инцидент в пресс-службе авиакомпании.

По данным источника в полиции речь идет о пассажире по фамилии Шишакин А. Отмечается, что бортпроводники продемонстрировали профессионализм, справившись с деструктивным поведением пассажира на борту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в ручной клади.

Читайте также

+5° Днём +8°
Ночью +1°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

1:36
В Париже стартует Неделя высокой моды
1:22
«Светка-кокетка!» Лобода подразнила фанатов глубоким декольте
1:21
Крупный бизнесмен устроил скандал на рейсе Самара — Москва
1:08
Опять не поедем? WADA выдвинула новые претензии к России
0:54
Звезда сериала «Фитнес» за 2,5 месяца похудела на рекордные 20 килограммов
0:42
Видео: пьяный авиадебошир потребовал пересадить приятеля в бизнес-класс

Сейчас читают

Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Ляйсан Утяшевой
«Были послушными детьми»: Братья Меладзе показали свою маму на фото в день ее рождения
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев