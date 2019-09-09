Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в ручной клади

В Армении в понедельник, 9 сентября, задержан пассажир авиарейса Ереван-Москва, который заявил — в его ручной клади находится бомба. После досмотра всего самолета выяснилось, что опасных предметов на воздушном судне не было. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девятого сентября во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании „Сибирь“ один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба» , — сказали в комитете гражданской авиации Армении.

После сообщения о бомбе в ручной клади, работники авиакомпании уведомили об инциденте службу безопасности и правоохранительные органы. Дебошира изолировали, а остальных пассажиров самолета срочно эвакуировали. Был проведен досмотр багажа, личных вещей, ручной клади, а также всего воздушного судна.

«В результате досмотра запрещенные к перевозке предметы, вещи, материалы и оборудование обнаружены не были. Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта „Звартноц“. Ведется следствие », — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания опровергла информацию о возгорании самолета в «Шереметьево».