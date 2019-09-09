Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в ручной клади

В Армении в понедельник, 9 сентября, задержан пассажир авиарейса Ереван-Москва, который заявил — в его ручной клади находится бомба. После досмотра всего самолета выяснилось, что опасных предметов на воздушном судне не было. Об этом сообщает РИА Новости.
После сообщения о бомбе в ручной клади, работники авиакомпании уведомили об инциденте службу безопасности и правоохранительные органы. Дебошира изолировали, а остальных пассажиров самолета срочно эвакуировали. Был проведен досмотр багажа, личных вещей, ручной клади, а также всего воздушного судна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания опровергла информацию о возгорании самолета в «Шереметьево».