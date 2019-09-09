  1. Пятый канал
  4. Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в ручной клади

Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в ручной клади

, 11:10 82

В результате инцидента обыску подвергся весь самолет.

Фото : www.globallookpress.com / Nicolas Economou

В Армении в понедельник, 9 сентября, задержан пассажир авиарейса Ереван-Москва, который заявил — в его ручной клади находится бомба. После досмотра всего самолета выяснилось, что опасных предметов на воздушном судне не было. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девятого сентября во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании „Сибирь“ один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба», — сказали в комитете гражданской авиации Армении.

После сообщения о бомбе в ручной клади, работники авиакомпании уведомили об инциденте службу безопасности и правоохранительные органы. Дебошира изолировали, а остальных пассажиров самолета срочно эвакуировали. Был проведен досмотр багажа, личных вещей, ручной клади, а также всего воздушного судна.

«В результате досмотра запрещенные к перевозке предметы, вещи, материалы и оборудование обнаружены не были. Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта „Звартноц“. Ведется следствие», — заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания опровергла информацию о возгорании самолета в «Шереметьево».

Читайте также

+15° Днём +22°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

12:11
Похудевшему на 100 килограммов Семчеву требуется подтяжка кожи
12:05
«Полы помыли»: Лера Кудрявцева нашла применение развлечению дочери
12:00
Вышинский рассказал о своем будущем в журналистике после заключения
11:53
Столкновение двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» попало на видео
11:45
Киев — столица России: французская Le Figaro неожиданно подтитровала видео
11:33
В ЦИК подводят итоги Единого дня голосования

Сейчас читают

Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному взгляду
«Болезнь затянулась»: Звезде Comedy Woman не могут поставить точный диагноз
«Это нормально»: Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев