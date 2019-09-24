  1. Пятый канал
  4. Захваченные пиратами российские моряки вернулись домой

Захваченные пиратами российские моряки вернулись домой

, 5:15 Эфирная новость 17

Они провели в плену у берегов Камеруна более месяца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / Siniša Aljinović, 5-tv.ru

Этим вечером домой вернулись российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна. В аэропорту их встречали друзья и родные, от комментариев бывшие пленники пока отказываются.

Больше месяца они провели в плену: 15 августа 2019 года бандиты атаковали грузовое судно, на борту которого находились восемь членов экипажа. Среди них — трое россиян и украинцы.

В минувшее воскресенье судовладельцу удалось вызволить наших соотечественников. Теперь российские моряки могут стать свидетелями в деле о захвате судна. Его расследует Интерпол.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

6:02
Беременная Костенко каждый день делает Тарасову массаж ног
5:47
В шутку толкались: стала известна предварительная причина ЧП в метро Петербурга
5:34
Лайфхак: Как перестать путать ключи?
5:19
«Юля достойна!» Кравец пообещала оплатить памятник Началовой
5:15
Захваченные пиратами российские моряки вернулись домой
5:01
Видео: Рецепт с перчинкой! Острая стручковая фасоль за пять минут!

Сейчас читают

«Только не это!» Моника Беллуччи остригла роскошные волосы
«Слишком идеально!» Дарья Мороз пригубила бокал вина у бассейна
Крупный бизнесмен устроил скандал на рейсе Самара — Москва

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев