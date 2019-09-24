Захваченные пиратами российские моряки вернулись домой

Этим вечером домой вернулись российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна. В аэропорту их встречали друзья и родные, от комментариев бывшие пленники пока отказываются.

Больше месяца они провели в плену: 15 августа 2019 года бандиты атаковали грузовое судно, на борту которого находились восемь членов экипажа. Среди них — трое россиян и украинцы.

В минувшее воскресенье судовладельцу удалось вызволить наших соотечественников. Теперь российские моряки могут стать свидетелями в деле о захвате судна. Его расследует Интерпол.