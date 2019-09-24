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  4. Лионель Месси назван лучшим игроком FIFA по итогам сезона

Лионель Месси назван лучшим игроком FIFA по итогам сезона

, 9:31 Эфирная новость 31

В знаменитом театре Ла Скала накануне вручили награды лучшим игрокам и тренерам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / www.imagephotoagency.it, 5-tv.ru

Внимание футбольных болельщиков со всего мира этой ночью было приковано к Миналу! В знаменитом театре Ла Скала вручали награды лучшим игрокам и тренерам.

Без сюрпризов не обошлось даже в противостоянии тысячелетия, как еще называют состязание Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Строгие фраки, бабочки, вечерние платья. В таком виде этих леди и джентльменов сразу и не узнаешь. Куда привычнее на них смотрятся футболки да бутсы на ногах. Правда, венгерский футболист Даниэль Жори привычкам решил не изменять. На цену вышел в кроссовках.

18-летний футболист, сделал, кажется невозможное. Сумел не только забить свой золотой мяч в первом же матче в профессиональной карьере, но еще и обошел самого Лионеля Месси, который все же стал лучшим игроком сезона по версии FIFA.

Сергей Лесков следил за церемонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу.

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Лионель Месси назван лучшим игроком FIFA по итогам сезона

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