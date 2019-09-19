Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу

В Петербурге состоится финал Лиги чемпионов по футболу 2021 года. Такое решение было принято исполкомом УЕФА, официально об этом будет объявлено 24 сентября в Любляне. Игра пройдет на главном стадионе Северной столицы «Газпром-Арена».

Комиссия УЕФА посетила новый стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга 10 сентября. Правда тогда эксперты оценивали готовность данного спортивного сооружения и тренировочных баз в Зеленогорске и Павловске к проведению Евро-2020.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 пройдет 29 мая 2021 года. Это будет 66-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА.

О том, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года пройдет в Петербурге 5-tv.ru сообщал еще 30 августа. Тогда об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник.