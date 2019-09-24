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«Новая Украина»: Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией

, 9:06 Видео 12

Президент Незалежной предложил своим гражданам добровольно сообщать о коррупционных случаях в свойственной ему манере.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergiy Starostenko, Facebook @Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией, предложив гражданам добровольно сообщать о коррупционных случаях ради приближения к «европейскому уровню жизни». Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хештегов. Для этого нужно только одно: жить по закону», — сказал глава Незалежной.

Зеленский отметил, что власть не сможет восстановить экономику страны, если ее жители будут закрывать глаза на коррупцию.

«Звоните и уведомляйте о ситуации на горячую линию НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро — Прим.ред.)», — призвал президент.

Также Владимир Зеленский добавил, европейский уровень жизни, к которому якобы стремится Украина, заключается в «другой ментальности» и верховенстве закона.

Между тем буквально несколько дней назад депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук подчеркивала, что ценности Незалежной далеко не соответствуют ценностям ЕС. По мнению депутата, у украинского государства свой путь, который не стоит сравнивать с другими странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины якобы устал от занимаемой должности.

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