«Новая Украина»: Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией, предложив гражданам добровольно сообщать о коррупционных случаях ради приближения к «европейскому уровню жизни». Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хештегов. Для этого нужно только одно: жить по закону», — сказал глава Незалежной.

Зеленский отметил, что власть не сможет восстановить экономику страны, если ее жители будут закрывать глаза на коррупцию.

«Звоните и уведомляйте о ситуации на горячую линию НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро — Прим.ред.)», — призвал президент.

Также Владимир Зеленский добавил, европейский уровень жизни, к которому якобы стремится Украина, заключается в «другой ментальности» и верховенстве закона.

Между тем буквально несколько дней назад депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук подчеркивала, что ценности Незалежной далеко не соответствуют ценностям ЕС. По мнению депутата, у украинского государства свой путь, который не стоит сравнивать с другими странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины якобы устал от занимаемой должности.