  1. Пятый канал
  4. В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС — видео

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС — видео

, 8:31 Видео 86

По мнению депутата Ирины Верещук, у Незалежной — свой путь и сравнивать страну с другими государствами не стоит.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZEUS, YouTube @112 Украина

Тема:
Украинский кризис 170

Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «112» заявила о несоответствии ценностей Незалежной и ЕС. Парламентарий уверена, что стране необходимо сохранять свои традиции и не оглядываться при этом на Европу, в которой культурные особенности «уже давно размыты».

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — сказала Ирина Верещук.

Народный избранник уверена, что Украина имеет свой собственный путь и ставить страну в сравнение с другими государствами не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными.

Тема:
Украинский кризис 170
21 сент
«Кого вообще волнует Украина?»: Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными — анонимный источник
21 сент
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео
21 сент
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России — видео
21 сент
Украинская оппозиция требует снять неприкосновенность с Зеленского
19 сент
Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины
18 сент
Киев срывает встречу «нормандской четверки»
15 сент
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
13 сент
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
13 сент
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
13 сент
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

Читайте также

+5° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

9:41
Видео: Стрельбы противолодочного корабля из комплексов «Кинжал»
9:26
Тарасов пообещал своей «волчице» не изменять «с доступными собаками»
9:15
В Италии начали предоставлять парковочные места за молитвы
8:56
«Как королева!» Маша Распутина показала стройные ножки в мини-платье
8:46
Видео: склад горит на площади 1000 квадратов в Красноярске
8:43
18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на неделе моды в Милане

Сейчас читают

«Дожил до этого дня»: Виторган приобрел роскошный «Каддилак» — фото
«Как королева!» Маша Распутина показала стройные ножки в мини-платье
«Путешествие патчей»: актриса Ардова нашла новое применение средству для глаз

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев