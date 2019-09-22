Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «112» заявила о несоответствии ценностей Незалежной и ЕС. Парламентарий уверена, что стране необходимо сохранять свои традиции и не оглядываться при этом на Европу, в которой культурные особенности «уже давно размыты».
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Народный избранник уверена, что Украина имеет свой собственный путь и ставить страну в сравнение с другими государствами не стоит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными.