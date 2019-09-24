В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Основная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в отношениях с Россией заключается в том, что он назначил на должность главы МИД человека, с которым не будет говорить Москва. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман во время на интервью на телеканале «112 Украина».
С 29 августа главой МИД Незалежной стал Вадим Пристайко. Однако, как подчеркнула экс-депутат, лучше бы это был человек, с которым бы захотел говорить и Восток, и Запад. Например, бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко или бывший замглавы ведомства Александр Чалый.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о флешмобе против коррупции, организованном Зеленским.