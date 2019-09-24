В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Основная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в отношениях с Россией заключается в том, что он назначил на должность главы МИД человека, с которым не будет говорить Москва. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман во время на интервью на телеканале «112 Украина».

«Зеленского избирали, как президента, который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко», — считает Герман.

С 29 августа главой МИД Незалежной стал Вадим Пристайко. Однако, как подчеркнула экс-депутат, лучше бы это был человек, с которым бы захотел говорить и Восток, и Запад. Например, бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко или бывший замглавы ведомства Александр Чалый.

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