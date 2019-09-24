Видео: скорая под Кингисеппом проехала мимо смертельного ДТП

Крупное ДТП произошло утром 23 сентября на перекрестке Восточной улицы и проспекта Карла Маркса в Кингисеппском районе Ленобласти сентября. Volkswagen Multivan врезался в автомобиль Lada с такой силой, что последняя перевернулась. 65-летний водитель минивена получил легкие травмы, а 31-летний водитель отечественной машины и двое его пассажиров — травмы средней тяжести. Третью пассажирку Lada доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Жуткая авария произошла на глазах у водителя скорой помощи. Однако реанимационная машина не остановилась у места происшествия, а проехала мимо. Эти события были зафиксированы видеорегистратором встречного автомобиля. Работники больницы, где скончалась потерпевшая, заявили, что их коллега ехал без бригады в сторону ближайшей заправки и вернулся за пострадавшими две минуты спустя.

Полиция изучила кадры с видеорегистратора и усмотрела в действиях водителя скорой признаки преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что 24 сентября два человека погибли в результате ДТП со скорой в Марий Эл.