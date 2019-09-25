К полету готовы: экипаж «Союза МС-15» отправится в последний раз на МКС с «Гагаринского старта»

Гокомиссия на космодроме Байконур во вторник, 24 сентября, окончательно утвердила основной экипаж, который в среду отправится на орбиту. Это командир корабля россиянин Олег Скрипочка, бортинженер астронавт НАСА Джессика Меир и представитель из Эмиратов Хазза аль-Мансури — первый космонавт своей страны. Опыт полетов есть только у Олега Скрипочки. Но он уверен, что коллеги его не поведут. Во время подготовки отлично себя зарекомендовали.

«Самое главное, что есть огромное желание полететь в космос. Хааза демонстрирует очень высокий прогресс в бортовых системах и изучении русского языка. Мы хорошо общаемся», — заявил космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка.

«Я горжусь, что буду первым космонавтом на МКС из арабской страны», — подчеркнул астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури

Хазза аль-Мансури пробудет на орбите всего восемь дней, за которые пообещал накормить в невесомости арабскими блюдами и записать на видео молитву. А вот Олег Скрипочка и Джессика Меир — задержатся на полгода. За это время проведут полсотни исследований. Экипаж отправится на станцию в среду, 25 сентября, в 16.57 по московскому времени и по короткой шестичасовой схеме

Как сообщал ранее 5-tv.ru, полет будет историческим. Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустят в последний раз. Потом космонавты будут летать на более современных кораблях. «Гагаринский старт» закроют на реконструкцию.