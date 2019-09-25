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  4. В Екатеринбурге театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

В Екатеринбурге театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

, 7:03 Эфирная новость 40

У нагрянувшего с проверкой МЧС есть логичное тому объяснение, только оштрафованный на крупную сумму театр не может с ним согласиться. И на это есть тоже свои аргументы.

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Фото, видео: Wikimedia / Keanu69, 5-tv.ru

Один из знаковых объектов культуры в Екатеринбурге — «Коляда-театр» оштрафовали за то, что он не готов к ядерной войне. Это не шутка.

Где бомбоубежище, почему театр не готов к войне?! Николай Коляда просто сбегает от журналистов. Худруку екатеринбургского театра уже просто невыносимо слышать эти вопросы. Недавно с такими же приходили из МЧС. Да еще и оштрафовали служителей Мельпомены в размере одной выручки от спектакля.

И даже есть определенная логика: театр переехал в новые помещения. Они расположены в доме, построенном для работников оборонного завода № 333. Спецобъекту полагалось бомбоубежище и по бумагам оно должно быть.

Или не быть? — вот в чем вопрос, который изучил Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал невероятное видео пока еще не открывшейся станции метро возле Мариинского театра в Петербурге.

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