В Екатеринбурге театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

Один из знаковых объектов культуры в Екатеринбурге — «Коляда-театр» оштрафовали за то, что он не готов к ядерной войне. Это не шутка.

Где бомбоубежище, почему театр не готов к войне?! Николай Коляда просто сбегает от журналистов. Худруку екатеринбургского театра уже просто невыносимо слышать эти вопросы. Недавно с такими же приходили из МЧС. Да еще и оштрафовали служителей Мельпомены в размере одной выручки от спектакля.

И даже есть определенная логика: театр переехал в новые помещения. Они расположены в доме, построенном для работников оборонного завода № 333. Спецобъекту полагалось бомбоубежище и по бумагам оно должно быть.

Или не быть? — вот в чем вопрос, который изучил Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал невероятное видео пока еще не открывшейся станции метро возле Мариинского театра в Петербурге.