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Невероятное видео пока еще не открывшейся станции метро возле Мариинского театра

, 15:29 Видео 56

В Петербурге полным ходом идет строительство новых станций подземки.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, Instagram @jedijha

В сети появилось видео текущего состояния строительных работ по возведению станции петербургского метрополитена «Театральная» вблизи Мариинского театра. На кадрах видны широкие подземные тоннели, рельсы, вагонетки и прочее оборудование и инфраструктура, необходимые для завершения строительства, которое началось в 2016 году.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов уделяет значительное внимание улучшению ситуации с транспортом. В начале сентября в городе на Неве были открыты три новые станции метро — «Шушары», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы».

Двумя месяцами ранее станция «Академическая» была вновь открыта после капитального ремонта, на который было потрачено 480 миллионов рублей.

В 2021–2022 годах планируется открытие станций метро «Горный институт», «Путиловская», «Казаковская». В 2023–2025 годах — «Туристская», «Шуваловский проспект» и «Кудрово».

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