«Нас с мужем развели»: Антонова об отношениях с супругом

Антонова опровергла домыслы о разводе с супругом

Актриса Наталия Антонова отрицает расторжение брака с нынешним мужем. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Антонова бурно отреагировала на публикации в прессе, которые появились после ее неосторожного высказывания. Поводом послужил пост звезды, где она обмолвилась о «разочаровании», сравнив его с пережитым после развода. Многие восприняли это буквально и решили, что она снова осталась одна. Однако сама Антонова уверяет: речь шла совсем о другом.

«У меня был только один развод, много лет назад, второго не дождетесь!» — заявила она.

Также артистка привела слова, сказанные ею ранее.

«Пока я играла два спектакля, нас с мужем развели. У меня был только один развод. Второго не дождетесь», — заявила она.

Антонова подчеркнула, что не намерена оправдываться, и что ее фразу вырвали из контекста.

«Друзья, если, как вы говорите, я неправильно выразилась (хотя нужно спокойно прочитать), мне могли позвонить и уточнить, прежде чем писать ерунду», — возмутилась она.

Антонова замужем за врачом Николаем Семеновым более 20 лет. Пара познакомилась в начале 2000-х, а в 2005 году сыграла свадьбу. В 2016 году супруги обвенчались. У них двое общих сыновей — Никита и Максим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Стас Михайлов не подтвердил появившиеся сведения о расторжении брака с супругой Инной. Певец призвал не доверять опубликованному и порадоваться за них, подчеркнув, что у них все в порядке. Материалы о возможном разводе пары вызвали серьезное беспокойство среди фанатов. В связи с этим исполнитель убедил поклонников не переживать из-за мелочей и уверил, что у них с супругой прекрасные взаимоотношения.

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