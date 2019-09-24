Ненастоящий торт и скромный стол: Новые подробности о свадьбе Собчак и Богомолова

Новые подробности о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова публикует EG.RU. По информации издания, на мероприятии, которое обошлось новобрачным минимум в 16 миллионов рублей, гостям пришлось поголодать.

На днях Ксения Собчак показала на своей странице в Instagram шампанское, которое было заказано для гостей, отметив, что выбиралось только все самое лучшее. Стоимость бутылки напитка премиум-класса начинается от восьми тысяч рублей. Издание подчеркивает, что гости не смогли продегустировать элитное игристое — его так и не открыли.

Банкет пафосного торжественного мероприятия оказался довольно скромным. В меню числились банальные овощные нарезки, мясное и рыбное ассорти. Десерт для гостей представлял собой сезонные фрукты.

Пятиярусный торт с лебедями, у одного из которых «кровожадная» Собчак тут отгрызла голову, был на 80% процентов фальшивым. Пригодным в пищу был только один его уровень, а остальные были облиты пищевым ароматизатором для пущей правдоподобности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни.