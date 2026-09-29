Анна Пересильд рассказала об отношениях с одногруппниками в школе кино

Актриса Анна Пересильд рассказала о дружеских отношениях с одногруппниками в МШК

Анна Пересильд поделилась подробностями студенческой жизни в Московской школе кино. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Звездач». 17-летняя актриса призналась, что ожидала сложностей в общении с сокурсниками.

«Я не знаю, за что мне такое счастье свалилось. Но у нас классные дружеские отношения… Я была готова, что с кем-то не сладится, будет не получаться в общении с кем-то, но все получилось», — поделилась Пересильд.

По ее словам, со всеми одногруппниками у нее прекрасные отношения — всех она любит и обожает. В субботу студенты до девяти вечера репетировали капустник, стандартное первое задание во всех театральных вузах.

Анна Пересильд стала студенткой Московской школы кино на курсе актрисы Дарьи Мороз. В соцсетях она опровергла слухи о том, что попала в учебное заведение без конкурса. По собственным словам, она прошла все отборочные туры, как и остальные абитуриенты.

На финальный конкурс девушка не смогла приехать из-за съемочной смены в экспедиции, и этот момент был заранее согласован с руководством школы. В итоге Анну зачислили на платное отделение, оно стоит 850 тысяч рублей в год при единовременной оплате и 935 тысяч при оплате по месяцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Анны, заслуженная артистка России Юлия Пересильд, вышла замуж. Актриса призналась, что счастлива с мужем, но раскрывать его личность и место работы отказалась. Слухи о новом звездном бракосочетании появились после того, как она вышла в свет с кольцом на безымянном пальце.

В 2025 году пресса писала о романе Пересильд с оператором Михаилом Милашиным. Возможно, именно он стал избранником актрисы, однако сама артистка эту информацию не подтверждала.

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