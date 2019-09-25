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Спасатели ищут предположительно пропавший легкомоторный самолет на Ставрополье

, 12:11 21

Информацию о легкомоторном самолете, пилоту которого якобы требуется помощь, передал в экстренные службы очевидец.

Фото: www.globallookpress.com © Michael Weber

Спасатели ищут легкомоторный самолет, который, предположительно, пропал в Предгорном районе на Ставрополье в среду, 25 сентября. По данным 5-tv.ru, информацию о неком воздушном борте, пилоту которого якобы требуется помощь, в экстренные службы передал очевидец.

Мужчина заявил, что легкомоторный самолет пикирует над деревьями недалеко от выезда из Ессентуков. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место предполагаемого происшествия для обследования территории. Однако самолет там обнаружен не был. По неподтвержденным данным, позднее воздушный борт был найден на Ессентукском аэродроме ДОСААФ. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о рухнувшем в Клязьминское водохранилище вертолете.

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