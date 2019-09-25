Начинающие предприниматели оценили сервис «Мой бизнес»

Для тех, кто мечтает воплотить в жизнь самые смелые бизнес-идеи в российских регионах заработали центры под названием «Мой бизнес». Всем желающим специалисты подскажут с чего начать, как собрать все необходимые документы, но самое главное — реальная поддержка малого предпринимательства. Как это работает, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кириллова. Она встретилась с теми, кому уже помогли. Подробности в репортаже.

Несколько месяцев назад Виктория также зашла в «Мой бизнес» лишь для того, чтобы спросить, как открыть собственное дело. Для бизнеса у нее не было ни опыта, ни денег, а лишь одна идея — создать первый семейный клуб в Иваново по системе «Монтессори», куда будет ходить ее сын и другие дети. Сегодня она успешный предприниматель, который приходит в центр подать заявку и поучаствовать в конкурсе.

«Если бы без этой школы, я бы хлебнула бы горюшка! Ну, потому, что я бы все собрала, все подводные камни, которые есть. Я многое проскочила. То есть, в „Моем бизнесе“ мне открыли счет сразу, подали заявление», — рассказала предприниматель Виктория Карпанова.

Центр «Мой бизнес» — это не только информационная поддержка начинающих предпринимателей, но и обучающие программы. Например, Ольга победитель конкурса «Мама — предприниматель». Бизнесвумен ей еще стать предстоит, но она уже точно знает — ее идея продавать сладости ручной работы, вот в таких подарочных упаковках — прибыльное дело.

«Мы очень интенсивно проходили обучение на площадке „Мой бизнес“. Обучение было абсолютно бесплатное. За это время, я поняла и просчитала свою идею и поняла, что она рабочая, что не требуется больших финансовых вливаний. И, что открыть бизнес — это не космические усилия», — отметила победитель конкурса «Мама — предприниматель» Ольга Гречухина.

Среди тех, кто уже прошел обучение в центре Иваново открыли собственное дело 60 предпринимателей и 41 человек стали фермерами. Вообще, центр поддержки предпринимательства — это площадка, которая работает по принципу одного окна. Здесь могут помочь получить льготный кредит, подберут помещение для бизнеса, посодействуют в вопросах лизинга оборудования и техники.

«Практически все услуги бесплатно. Есть ряд услуг, которые на условиях софинансирования: от 5% до 25%. То есть, малую часть платит предприниматель, остальное все идет за счет государства», — рассказала директор центра «Мой бизнес» Ивановской области Ирина Корнилова.

В Иваново центр открылся 1 марта этого года и за шесть месяцев сюда обратилось почти пять тысяч представителей.

Сегодня «Мой бизнес» есть не только в Иваново, а еще в 44 областных центрах России. И, согласно паспорту национального проекта, к 2024 году их количество превысит сотню. Таким образом, связь «государство — предприниматель» станет доступна в режиме одного окна во всех крупных городах страны, с населением более 100 тысяч человек.

Во Владивостоке, например, таких центров уже пять работает и до конца года планируют открыть еще три.

«В чем смысл? В том, что вся инфраструктура, которая создана государством, партнерами в виде банков, лизинговых компаний были собраны в одном месте и фактически предприниматель не должен ходить по городу, получать всевозможные справки, бумаги, документы, а получить все эти услуги в одном месте», — заявил заместитель министра экономического развития Владимир Живулин.

Вот на такой личной встречи с чиновником из Москвы может встретиться каждый состоявшийся в личном деле предприниматель Владивостока и высказать все, что наболело.

Впрочем, чтобы открыть собственное дело теперь не обязательно ехать в Иваново или Владивосток. В рамках национального проекта такие центры поддержки предпринимательства откроются практически в каждом субъекте Российской Федерации до конца этого года.