«Стала доберманшой»: актерская работа научила Белявскую быть властной женщиной

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 23 0

Ради роли в мюзикле «Любовь без памяти — 2» по песням Басты артистке пришлось встать на каблуки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белявская стала «властной женщиной» ради роли в мюзикле Басты

Актерская работа помогла певице Анастасии Белявской научиться отстаивать свои границы и перевоплотиться во властную женщину. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти — 2» по песням Басты.

Белявская призналась, что раньше ей было сложно вести себя жестко и отстаивать свою позицию. Работа над ролью Вики в мюзикле помогла ей освоить новые для себя качества.

«Отстаивать свои границы в агрессивной форме я до этого спектакля не умела, поэтому спасибо большое за этот невероятно крутой опыт», — рассказала певица.

Отдельным испытанием для артистки стали каблуки. По ее словам, обычно на концертах она выступает в кроссовках или на платформе. Для мюзикла ей пришлось не только привыкать к новой обуви, но и учиться ходить на них как властная женщина.

«Мне надо было стать доберманшой», — пошутила Белявская.

Она добавила, что коллеги уже заметили изменения и похвалили ее за «директорскую» походку.

Мюзикл рассказывает историю о молодом музыканте Саше, который приезжает из Ростова-на-Дону в Москву, чтобы пробиться в музыкальную индустрию. Там он встречает Катю, и между ними вспыхивают чувства. Однако отношения героев проходят через ревность, интриги и другие испытания. Вика, которую как раз и играет Анастасия Белявская, становится одной из тех, кто противостоит главной паре и добавляет истории напряжения.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

0:19
Трамп возложил на Иран ответственность за инцидент на рейсе Flydubai
0:06
«Я вырос на текстах Василия Михайловича»: Кологривый о роли Басты в своей жизни
0:00
Ираида Спорная 6 октября: главные запреты и приметы дня
23:52
«Стала доберманшой»: актерская работа научила Белявскую быть властной женщиной
23:41
Без воды и тепла: жители Озерска пожаловались на коммунальный коллапс
23:38
Хуситы атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
ИИ-бот донес в полицию на женщину, планирующую устроить стрельбу
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня