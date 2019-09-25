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Петербургские курсанты установили рекорд мира по подъему гирь

, 19:23 Эфирная новость 35

Свою победу курсанты Военной академии связи имени Буденного посвятили 100-летию учебного учреждения.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

В Петербурге установили новый мировой рекорд. Курсанты Военной академии связи имени Буденного в течение часа поднимали гири. Их общий вес превысил миллион килограммов. Таким образом, молодые люди отпраздновали вековой юбилей учебного заведения.

В режиме реального времени к эстафете присоединились и выпускники академии, проходящие службу в разных уголках страны. Для официальной регистрации рекорда каждое движение курсантов фиксировали при помощи видеокамер, компьютеров и даже квадракоптеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Германии приготовили рекордный шницель размером 70 квадратных метров.

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