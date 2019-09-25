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  4. В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

, 16:31 Видео 90

Главной отличительной способностью новой модификации оружия является ствол российского производства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Eric Swist

Российская компания ORSIS запустила в серийное производство аналог американской полуавтоматической винтовки AR-15. Главной отличительной способностью новой модификации ORSIS-AR15J является ствол производства РФ, благодаря которому значительно увеличивается точность и ресурс винтовки, сообщает РИА Новости.

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — цитирует агентство представителя компании.

Американская винтовка AR-15 под патрон 5,56×45 миллиметров изначально разрабатывалась в качестве перспективного штурмового оружия для военных Соединенных Штатов. Изготовлена с применением алюминиевых сплавов и пластика.

В начале 1960-х годов автоматический вариант AR-15 был принят на вооружение ВВС США под индексом M16, позже винтовку приняли на вооружение ВМС, а затем Армия США. С тех пор оригинальный заводской индекс AR-15 использовался для гражданских и полицейских модификаций военной винтовки.

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