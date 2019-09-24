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Видео первого выстрела с ТОФ «Смерч» крылатой ракетой «Уран»

, 8:26 Эфирная новость 74

Первые испытания новой ракеты прошли в Японском море.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ, 5-tv.ru

Впечатляющие кадры из Японского моря — там впервые испытали российскую противокорабельную крылатую ракету «Уран». Пуск выполнил малый ракетный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Смерч». Боеголовка успешно поразила надводную мишень на расстоянии больше 50-ти километров.

«Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля. Для обеспечения боевого упражнения было привлечено десять боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ТОФ.

Комплекс «Уран» — теперь основное вооружение малого ракетного корабля «Смерч», его ракеты более точные и имеют увеличенный радиус поражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбы противолодочного корабля из комплексов «Кинжал», которые прошли в акватории Баренцева моря два дня назад.

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