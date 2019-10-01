Джигурда почти получил миллионы Браташ и назвал дату свадьбы в шотландском замке

Никита Джигурда ликует! Он одержал победу в суде по делу о наследстве Людмилы Браташ во Франции и еще на один шаг приблизился к многомиллионному состоянию. Но что омрачило праздник артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для меня это трагическая история, Марина не любит об этом говорить», — заявляет Джигурда.

Уже три года тянется судебное разбирательство за миллионы Людмилы Браташ. Бизнес-леди погибла при странных обстоятельствах. Ее сестра Светлана Романова и Никита Джигурда отчаянно бьются за наследство. Взаимные обвинения в подделке документов, бесконечные угрозы и оскорбления!

Для семьи актера и фигуристки дело вовсе обернулось трагедией. Из-за постоянного стресса Марина потеряла ребенка. Это стало сильнейшим ударом для пары.

Никита Джигурда: «Из-за этих фейков Марина потеряла ребенка, и на сегодня у нас не получается зачатие. А я мечтал о девочке и говорил и в шутку, и в серьез, что душа Люси воплотится. Марина сейчас не может забеременеть».

И вот теперь суд Парижа признал победу за Джигурдой:

«Наложить на госпожу Романову гражданский штраф в размере тысячи евро, обязать Светлану Романову к выплате господину Никите Джигурде и госпоже Марине Анисиной суммы в полторы тысячи евро».

Московский суд также встал на сторону артиста. Светлана Романова требовала признать завещание, по которому наследство Браташ достается семье Джигруды, недействительным, но ей отказали.

Никита Джигурда признается: «Для меня главное то, что я восстановил свое честное имя и доказал, что я не причастен ни к спаиванию, ни к ограблению Браташ, ни к насилию. Все эти документы собраны».

Никита на протяжении трех лет самостоятельно расследовал дело об убийстве Людмилы Браташ. Сестра погибшей и бывший водитель пытались обвинить артиста в смерти женщины. Актер по-прежнему уверен, что истинный виновник — водитель Дмитрий Куронов.

«Главный вопрос, почему, зная, что Джигурда совершенно ни при чем, не спаивал твою сестру, не насиловал твою сестру. Куронов признался полиции, что он пользовался ее карточкой, сейфом, что он наливал ей алкоголь и давал валидол, который не совместим с алкоголем».

Теперь в планах у Джигурды — решение глобальных проблем всего человечества. Также Никита собирается разоблачить банду черных риелторов и построить духовный центр в Греции в память о Людмиле Браташ. Но самое главное — актер снова собрался под венец.

«12 лет назад я сказал: „Я встретил свою богиню на шоу. Мне победа не нужна, я уже победил“. И потом, как я уже говорил Марине: „Ты — богиня льда, я — бог театра. У нас боги родятся“».

Когда Анисина и Джигурда сыграли свадьбу в первый раз, в их союз, по словам самого Никиты, мало кто верил. Олимпийская чемпионка, за которой ухаживал принц Монако, и экстравагантный артист с репутацией скандалиста и ловеласа. Их роман считали пиаром, а чувства — наигранными.

Спустя 12 лет они решили повторить. 23 февраля 2020 года в тот же день и в тот же месяц, что и в прошлый раз Никита и Марина собираются стать мужем и женой.

Никита Джигурда признался: «Нам подтвердили, что нам дают в подарок на два дня шотландский замок, где состоится церемония бракосочетания. Кольца подарены ей, согласие ее получено».

После стольких лет судебного разбирательства Джигурда и Анисина наконец смогут позволить себе быть счастливыми. Пара признается — свадьбы станет для них наградой за все испытания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда сравнил Волочкову и Собчак.