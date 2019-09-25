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Видео: «Зенит» с боем вырвал победу у «Енисея»

, 17:35 Видео 254

Сине-бело-голубые проигрывали команде из Красноярска в первом тайме, но наверстали упущенное во второй половине встречи.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, Instagram @fcenisey

В Красноярске на стадионе «Центральный» завершился футбольный матч «Енисея» с «Зенитом». 25 сентября команды встретились в рамках 1/16 финала Кубка России. Напряженная игра завершилась победой петербуржцев.

В первом тайме счет открыли хозяева поля. На 14-й минуте мяч в ворота сине-бело-голубых забил полузащитник «Енисея» Константин Савичев. Половина встречи закончилась с преимуществом «Енисея». Однако во втором тайме «Зенит» собрался с силами и вырвал победу.

На 58-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота красных, который реализовал Алексей Сутормин. Спустя пять минут полузащитник «Зенита» Роберт Мак оказался без опеки в штрафной «Енисея» и пробил по воротам. Итог встречи — 1:2 в пользу гостей из Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что у форварда «Зенита» Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД.

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