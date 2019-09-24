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  4. У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД

У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД

, 12:01 21

Большинство из них были назначены за превышение скорости на дорогах.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 335

У футболиста Александра Кокорина обнаружили сразу 47 штрафов от ГИБДД за превышение скорости на дорогах, которое составляло 20-30 километров в час.

По информации 5-tv.ru, сам нападающий петербургского «Зенита» к нарушениям ПДД не причастен. Автомобиль Кокорина, пока он отбывал срок, водила его супруга Дарья Валитова. Общая сумма штрафов — около 29,5 тысячи рублей. Большую часть задолженности спортсмен уже оплатил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» в рамках товарищеского матча уже в ближайшие месяцы. Однако для этого, по словам генерального директора, ему нужно прийти в «оптимальную форму». Договор футболиста с клубом действителен до конца сезона 2019/2020.

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