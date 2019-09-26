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Нерезиновый музей: возможно ли решение проблемы в толерантном ключе?

, 1:40 Эфирная новость 29

Количество китайских туристов последние годы традиционно зашкаливает в любой стране мира. И вот коллапс произошел в Царском селе, где располагается Янтарная комната.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Янтарная комната не резиновая. Этим физическим явлением озадачились, наконец, в министерстве культуры.

Туристов слишком много в Царском селе, там, где комната! Российских и иностранных, особенно китайских. Люди в очереди в Екатерининский дворец по три-четыре часа стоят. Коллапс! Надо что-то делать!

Провели совещание, где зам.министра культуры Анна Манилова предложила определить «дни недели для китайских туристов».

Новость подхватили ведущие информагенства страны ТАСС и Интерфакс. Пошли вопросы. А как объяснить интуристам раздельное посещение? Российской традицией? Мол, у нас баню ходят по мужским и женским дням, и в музей?

Минкульт смягчил подход. Сначала на сайте написали уклончиво, что «необходимо урегулировать поток иностранных туристов», потом отдельно разъяснили:

«Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа для китайских туристов».

Ведь эта страна — стратегический партнер. Так что ждет янтарную жемчужину Петербурга — Артур Ломидзе разобрался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье открылся музей современного искусства под открытым небом.

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