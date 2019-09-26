Адвокат Александра Кокорина умер на подмосковной даче

Известный в России адвокат Андрей Ромашов, представлявших интересы футболиста и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина по нашумевшему делу о драках в Москве 8 октября 2019 года, умер на своей подмосковной даче. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «СЭ».

Юрист известен участием во многих общественно-значимых и резонансных делах. В частности, он представлял также интересы Эрика Китуашвили, известного как блогер Давидыч. Ему предъявлялось обвинение в хищении денежных средств одной из страховых компаний в особо крупном размере.

В 90-е годы Ромашов работал в правоохранительных органах. Последняя его должность — начальник РОБОП (РУБОП) ЮЗАО ГУВД Москвы.

«Вчера ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни», — написала на своей странице в Facebook адвокат друга Кокорина Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Обстоятельства смерти прославленного адвоката не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева.